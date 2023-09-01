Писатель Александр Цыпкин прочел три рассказа для участников TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Писатель Александр Цыпкин выступил с тремя рассказами в Международном конгресс-холле на промышленно-энергетическом форуме TNF 18 сентября. Он представил участникам проект "БеспринцЫпные чтения".

Как заметили организаторы форума, выступление известного писателя - это интеллектуальный досуг нового формата, который помогла реализовать компания СИБУР.

Российский писатель, драматург, сценарист, публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин наибольшую узнаваемость, популярность получил после выхода сериала "Беспринципные". Перед чтением своих рассказов автор отметил, что сейчас готовится к старту новый сериал "Министерство всего хорошего".

Для участников промышленно-энергетического форума питерский писатель подготовил три рассказа. В первом - "Дзержинский" - Цыпкин поведал о попутчице в самолете, которая из сумки Louis Vuitton доставала угощения: запеченную курицу в фольге, пирожки, вареные яйца и холодец. Их диалог привел к выводу: женщины, которые не умеют варить холодец, в семейных отношениях холодны, как "железный Феликс", то есть Дзержинский.

Второе произведение совершенно новое, нигде пока не опубликованное, основано на знаниях о древнегреческом наказании - децимации.

А вот третье напомнило слушателям о "старом знакомом" Славике из "Беспринципных".

Рассказы Цыпкина полны юмора, смеха и в тоже время глубокого драматичного смысла. Его работы ложатся в основу театральных постановок, с 2016 года зрители в Москве, Новосибирске увидели девять пьес по его произведениям. Кстати, режиссером драмы "Интуиция" был уроженец Тюмени Данил Чащин.

С 2017 года экранизированы 14 произведений Александра Цыпкина. Он печатается с 2015 года.

Участники TNF получили в подарок от писателя сборник рассказов с автографом "Девочка, которая всегда смеялась последней".

Анжела Лебедева