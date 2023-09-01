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Тюменский врач-инфекционист рассказала о штаммах гриппа предстоящего эпидсезона

Общество, 10:13 19 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Какой вирус гриппа будет преобладать в предстоящем эпидсезоне, пока неизвестно. Если обратить внимание, какие штаммы циркулировали в южном полушарии, можно отметить, что в разных регионах отмечалось большее выделение вируса гриппа А H1N1 либо вируса А H3N2.

Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии Тюменского медицинского университета Мария Антонова.

"Из вариантов вирусов гриппа типа В регистрировался вирус линии Виктория. При этом с 2020 года во всем мире практически не выделяется вирус гриппа В линии Ямагата. Этот штамм всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа. Поэтому вакцинация может проводиться как четырехвалентной, так и трехвалентной вакциной", - говорит врач.

Жителям Тюменской области доступны вакцины — трехвалентная "Совигрипп" от фармкомпании "Микроген", трехвалентная "Ультрикс" и четырехвалентная "Ультрикс Квадри" от "Форте".

По словам Марии Антоновой, в состав всех этих вакцина входят вирусы, которые, предположительно, будут циркулировать на территории страны.

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# вакцинация , грипп

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