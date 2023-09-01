Подземный паркинг на 30 машин продают в Тюменской слободе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подземный паркинг на 30 мест продают в Тюменской слободе. Начальная цена торгов за одну парковку от 340 до 350 тыс. рублей, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Все машино-места продаются отдельными лотами. Приобрести их могут как горожане, так и предприятия. Паркинг располагается в жилом комплексе "Гармония", проезд Ледниковый, 2, сооружение 1.

Заявки на участие в торгах принимаются по 22 сентября.