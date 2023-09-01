В Тюменской области установлено 170 зон подтопления и затопления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 зон подтопления и затопления установлено в Тюменской области. Об этом сообщили на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Основной темой стало исполнение поручений главы государства. В частности, речь шла о работе по установлению в регионах Уральского федерального округа зон затопления и подтопления, а также внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

"Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них", – подчеркнул Владимир Якушев.

Градостроительное законодательство определяет виды возможного строительства в зонах подтопления и затопления, а также условия строительства. Но все эти требования начинают работать, если зоны определены и зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости. Для того, чтобы актуализировать и систематизировать информацию о территориях, президент поручил установить границы зон затопления и подтопления во всех регионах России.

Все регионы УФО поручение выполнили.