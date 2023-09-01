  • 19 сентября 202319.09.2023вторник
  • USD96,6472
    EUR103,0945
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области установлено 170 зон подтопления и затопления

Общество, 17:19 19 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 зон подтопления и затопления установлено в Тюменской области. Об этом сообщили на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Основной темой стало исполнение поручений главы государства. В частности, речь шла о работе по установлению в регионах Уральского федерального округа зон затопления и подтопления, а также внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

"Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них", – подчеркнул Владимир Якушев.

Градостроительное законодательство определяет виды возможного строительства в зонах подтопления и затопления, а также условия строительства. Но все эти требования начинают работать, если зоны определены и зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости. Для того, чтобы актуализировать и систематизировать информацию о территориях, президент поручил установить границы зон затопления и подтопления во всех регионах России.

Все регионы УФО поручение выполнили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев , УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 19.09.2023День открытых дверей для школьников проведут в ТВВИКУ
18:07 19.09.2023Квест-экскурсию "От Садовой до Дзержинского" запускают для тюменцев 24 сентября
17:56 19.09.202320 сентября - события дня
17:34 19.09.2023День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября