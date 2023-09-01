Тепло подключили в 78 школах и 155 детских садах Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 78 зданиях школ и 155 корпусах детских садов Тюмени подключено отопление по данным на 20 сентября. Заявки от учреждений на подключение тепла начали поступать еще с начала сентября, сообщает администрация города.

В многоквартирных домах старт отопительного сезона запланирован на 21 сентября. В течение недели специалисты АО "УСТЭК" проведут регулировку системы теплоснабжения.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Тюменцам напомнили, что при определении необходимости начала отопительного периода учитывается фактическая температура воздуха, прогноз погоды и обращения жителей. Запуск тепла осуществляется не одномоментно, а занимает несколько дней. В это время специалисты занимаются регулировкой температуры подаваемого теплоносителя, донастраивают систему, устраняют инциденты, ликвидируют завоздушенность как в системе теплоснабжения, так и системе отопления зданий.

Настройкой параметров теплоносителя в конкретном доме занимается его управляющая организация. В случае потепления или похолодания её специалисты корректируют подачу тепла в квартиры. Эти энергозатраты отражаются в показаниях приборов учёта в многоквартирных домах. По ним затем проводятся начисления за отопление в сентябре.