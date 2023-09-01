Тюменские врачи проведут осмотр жителей Викуловского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Региональный проект "Здоровое село" пройдет в Викуловском районе с 25 сентября по 2 октября. Осмотр и диагностику жителей, назначения или изменения в лечении, рекомендации проведут более 20 врачей-специалистов из Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Пациентов примут терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, онколог, врач-УЗИ, гастроэнтеролог, ревматолог, акушер-гинеколог, сурдолог-оториноларинголог, психиатр-нарколог, специалист центра СПИД, врач по медицинской реабилитации.

Одна бригада будет работать в Доме творчества села Викулово, другая - в школах сельских поселений муниципалитета. В с. Ермаки к врачам можно попасть 25 сентября, в с. Каргалы - 26 сентября, в с. Поддубровное - 27 сентября, в с. Сартам - 28 сентября, в с. Калинино - 29 сентября, в с. Коточиги - 30 сентября, в с. Балаганы - 2 октября, в с. Чуртан и с. Нововяткино - 3 октября, в с. Озерное - 4 октября, а в с. Боково - 5 октября.

При посещении врача необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Запись к узким специалистам — после осмотра врачом-терапевтом (фельдшером). Дополнительную информацию можно уточнить по телефону регистратуры в Викуловской больнице: 8 (34557) 2-41-55.

Медицинская помощь будет оказываться в рамках регионального проекта "Здоровое село". Он уже реализован в Сладковском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском, Бердюжском, Армизонском районах.