Евгения Васюта: новый завод нефтегазового оборудования в Тюмени укрепит технологический суверенитет страны

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Появление в Тюменской области нового предприятия, создающего и проектирующего инновационное нефтегазовое оснащение - это важнейшая стратегическая задача, позволяющая обеспечить конкурентоспособность страны. Об этом заявила старший преподаватель кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Евгения Васюта, прокомментировавшая закладку первого камня на строительстве Тюменского производственного комплекса компании "Технологии ОФС".

Появление нового завода, по оценке эксперта, позволит укрепить и технологический суверенитет страны в контексте нефтегазового сектора, а также позволит более оперативно предоставлять нефтесервисные услуги, адаптируясь под запросы ключевых игроков рынка.

"Предположу, что предприятие в будущем может стать и полноценным участником нефтегазового межрегионального кластера, объединив вокруг себя производителей, поставщиков и заказчиков, готовых приложить все усилия для поиска и реализации совместных решений в энергетическом секторе не только региона, но и всей страны", - отметила Евгения Васюта на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

В рамках проекта с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей на Велижанском тракте в 2025 году будет возведен завод по выпуску высокотехнологичного нефтегазового оборудования, которое пользуется спросом на рынке. Данное производство является уникальным и не имеет аналогов в России.

На современном предприятии будет создано в общей сложности более ста рабочих мест, сообщил президент компании Давид Гаджимирзаев. "Мы планируем усилить технологическую независимость нашей страны в сфере бурения и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов с глубин, превышающих пять-шесть километров. Для этого необходимо высокотехнологичное буровое оборудование, в том числе роторные управляемые системы", – отметил он.

Тюмень и Тюменская область, по словам губернатора Александра Моора, по-прежнему остаются базовым регионом для развития нефтегазового сектора промышленности и сервиса.

"Это сигнал для других компаний, что в нашем регионе можно реализовывать инвестиционные проекты в этой сфере, получая поддержку органов власти", – резюмировал Александр Моор.