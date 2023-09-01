В Тюменской области развивают "профессии будущего"

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"Сибуру", разработавшему свою программу обеспечения кадрами, не пришлось "жить с дефицитом рабочей силы и пересматривать инвестиционные планы". На это обратил внимание заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов, комментируя итоги первого чемпионата высоких технологий по направлениям биопротезирование, биохимические технологии и моделирование процессов, геопространственная цифровая инженерия, который с 18 по 22 сентября проходит в Великом Новгороде.

На сессии "Кадровое обеспечение технологических проектов" чемпионата, по словам эксперта, прозвучало два мнения – от теоретиков и практиков. Научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин заявил, что "у нас есть дефицит рабочей силы, и с этим надо жить", предложив пересматривать планы развития.

А вот руководитель развития программ обучения корпоративного университета компании "Сибур" Роман Селезнёв предложил вариант не теоретический, а испробованный на практике.

"Для обеспечения кадрами нового предприятия "Сибур" провёл отбор кадров – обучение кадров – разработал мотивационную программу, - рассказал Максим Попов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Причём, мотивационная программа включала предоставление жилья с возможностью его выкупа за половину цены через пять лет работы, помощь в трудоустройстве членов семьи и обеспечение детей детскими садами и школами. И "Сибуру" не пришлось "жить с дефицитом рабочей силы и пересматривать инвестиционные планы".

Большинство работодателей, по оценке заместителя председателя Общественной палаты Брянской области Максима Попова, забывает, что даёт работу людям, которым эта работа нужна, чтобы жить, а не для того, чтобы приносить прибыль акционерам. И опыт "Сибура" показал, что как только работодатель начинает видеть в своих сотрудниках живых людей с их потребностями – и обеспечивает удовлетворение этих потребностей – весь "дефицит кадров" сразу же заканчивается.

Рост экономики и производства в России увеличивает потребность в профессиональных кадрах и трудовых ресурсах. В некоторых отраслях намечается даже дефицит специалистов.

Для преодоления дисбаланса на рынке труда и развитию профессиональных компетенций в прошлом году создано всероссийское движение "Профессионалы", пришедшее на смену движению "Ворлдскиллс". В движении принимают участие, в основном, ученики техникумов и колледжей.

В рамках "Профессионалов" возникло чемпионатное движении по профессиональному мастерству студентов среднего профессионального образования и школьников, направленном на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы, импортозамещение и формирование новых компетенций.