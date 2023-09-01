Более 113 тысяч договоров долевого участия зарегистрировали в Тюменской области за пять лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

113 тыс. 476 договоров долевого участия зарегистрировали в Тюменской области за пять лет. Пик пришелся на 2021 год – оформлено 22,3 тыс. договоров, наименьшее количество зарегистрировали в 2019 году – 16, 1 тыс. А с января по август текущего года – уже 20 тыс., сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

В августе 2023 года доля договоров долевого участия в строительстве и ипотеке в электронном виде - 94,9 %. Это значение превышает итоговый показатель всего 2022 года - 90,8 %.