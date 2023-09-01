Тюменцев приглашают на выставку обороны и безопасности "Служим Отечеству"
Общество, 16:26 21 сентября 2023
| Фото: Выставка «Служим Отечеству» | Тюмень во ВКонтакте
XI региональная выставка обороны и безопасности "Служим Отечеству" откроется в Тюмени 22 сентября. На семи площадках профессиональной экспозиции посетители смогут познакомиться со специализированной техникой.
Они также увидят показательные выступления силовых ведомств, примерят снаряжение и экипировку, пообщаются с представителями военных вузов.
Как отмечают организаторы, школьникам и студентам выставка поможет в профориентации и подготовке к армии. Экспозиция будет открыта в центр "Аванпост" (ул. Широтная, 216) с 11 до 19 часов. Вход свободный.
Возрастное ограничение 16+.