Тюменцев приглашают на выставку обороны и безопасности "Служим Отечеству"

| Фото: Выставка «Служим Отечеству» | Тюмень во ВКонтакте | Фото: Выставка «Служим Отечеству» | Тюмень во ВКонтакте

XI региональная выставка обороны и безопасности "Служим Отечеству" откроется в Тюмени 22 сентября. На семи площадках профессиональной экспозиции посетители смогут познакомиться со специализированной техникой.

Они также увидят показательные выступления силовых ведомств, примерят снаряжение и экипировку, пообщаются с представителями военных вузов.

Как отмечают организаторы, школьникам и студентам выставка поможет в профориентации и подготовке к армии. Экспозиция будет открыта в центр "Аванпост" (ул. Широтная, 216) с 11 до 19 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение 16+.