Информагентство "Тюменская линия" запустило спецпроект "Прогуляемся по Тюменской области"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Прогуляемся по Тюменской области" - это фотопроект об удивительных местах, где действительно стоит побывать хотя бы один раз.

Когда к вам в Тюмень приезжают гости, куда вы их ведете? Вероятнее всего, в программе: набережная, один из термальных источников, музей Словцова, променад по ул. Дзержинского, ресторан сибирской кухни и..?

"Наш регион – это не только горячие источники, сибирская кухня и набережная. Журналисты "Тюменской линии" бывают в таких местах, что не перестаешь удивляться, как необыкновенна область и люди, которые ее населяют. Есть много увлеченных жителей, тех, кто сохраняет или воссоздает наследие предков, строит новые интересные объекты, и все это на огромной территории, в разных ее уголках", - отметила главный редактор Елена Стрельцова.

Расширим круг гостеприимных мест и расскажем постепенно обо всех уголках в регионе, посетив которые любой скажет: "Вот это да!". Одна ведь только Тюмень, благодаря проектам благоустройства, многим может похвалиться, да и за переделами столицы есть, что посмотреть, потрогать, почувствовать и попробовать.