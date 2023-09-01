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Развитие музеев в регионах обсудят в Тюмени

Общество, 09:50 26 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конференция по развитию музеев в регионах состоится в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) в Тюмени 27 сентября в 13 часов. В программе открытый питчинг культурных проектов и сессия о коммерциализации музеев.

Креативные команды из музеев и выставочных пространств Оренбургской, Тюменской областей, ЯНАО и ХМАО - Югры исследовали современные технологии и тренды, разрабатывали свои инициативы. Конференция - итоговое мероприятие акселератора проекта "Родные музеи", который входит в программу социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть", сообщает инфоцентр правительства региона. В Тюмени участниками акселерации стали Музейный комплекс им. И. Я. Словцова и мультицентр "Контора пароходства".

Регистрация на конференцию — по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

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# конференция , музеи

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