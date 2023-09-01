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Миграционный прирост в Тюменской области за полгода превысил 4 тысячи человек

Общество, 17:01 25 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 101 человек составил миграционный прирост в Тюменской области с января по июнь 2023 года. При этом из региона уехали 399 человек, такие данные Росстата приводит департамент экономики Тюменской области.

Более 2,6 тыс. прибывших в регион – из стран СНГ. Еще 1 тыс. 264 переехали из других регионов России, а из дальнего зарубежья – 232.

По абсолютному значению миграционного прироста Тюменская область на 10 месте по стране и на втором – по Уральскому федеральному округу.

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