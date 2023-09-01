Беспилотные летательные аппараты следят за трассой Тюмень – Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Беспилотные летательные аппараты работают на тюменских федеральных трассах. На этой неделе они будут выявлять опасные нарушения Правил дорожного движения на автодороге Тюмень – Омск в Ишимском районе, сообщает региональная ГИБДД.

Аварийная обстановка на федеральных автодорогах остается сложной. Ежедневно здесь фиксируется до трех ДТП. Основная причина которых – выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скорости.

Наряды ДПС несут службу на всех участках трасс. Инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД работают в Ярковском районе на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск и в Исетском районе на автодороге Курган – Тюмень.