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В Тюменской области отмечен незначительный рост заболеваемости ОРВИ

Общество, 18:07 27 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незначительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах, за исключением детского населения 7-14 лет, отмечается в Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вирусы гриппа не циркулируют. 149 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в субъекте с 18 по 24 сентября.

"В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и возможности избежать его осложнений", - отметили эксперты.

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# грипп , коронавирус , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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