ФАПы Тобольского района обеспечены вакциной от гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменский район" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменский район"

Достаточный запас вакцины от гриппа сформирован в фельдшерско-акушерских пунктах Тобольского района. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем ТГ-канале.

"Прививку я поставил в Прииртышском, где сегодня вместе с главврачом областной больницы № 3 Дмитрием Бойко мы осмотрели место под новую амбулаторию. Надеюсь, что в скором времени заменим здание, которому почти семьдесят лет, на современное SMART-учреждение", - рассказал глава района.

Он также рекомендовал землякам позаботиться о своем здоровье и защитить близких от гриппа и ОРВИ.