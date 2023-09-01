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ФАПы Тобольского района обеспечены вакциной от гриппа

Общество, 19:37 27 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменский район" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменский район"

Достаточный запас вакцины от гриппа сформирован в фельдшерско-акушерских пунктах Тобольского района. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем ТГ-канале.

"Прививку я поставил в Прииртышском, где сегодня вместе с главврачом областной больницы № 3 Дмитрием Бойко мы осмотрели место под новую амбулаторию. Надеюсь, что в скором времени заменим здание, которому почти семьдесят лет, на современное SMART-учреждение", - рассказал глава района.

Он также рекомендовал землякам позаботиться о своем здоровье и защитить близких от гриппа и ОРВИ.

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# вакцинация , грипп , ОРВИ , профилактика

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