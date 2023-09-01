В Тюмени на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила мужчину

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

67-летний мужчина попал под колеса автомобиля "Лада Приора" на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской в Тюмени 27 сентября. Он скончался на месте ДТП, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Авария произошла в одиннадцатом часу вечера. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водителю "Лады" 21 год, стаж за рулем 4 года.

Обстоятельства трагедии выясняются. Известно, что освещение в момент наезда на человека не работало из-за аварийного отключения электроэнергии в этом районе.