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Тюмень и Тобольск стали участниками программы в сфере туризма "Гостеприимные города"

Общество, 16:37 28 сентября 2023

информационный центр регионального правительства | Фото: информационный центр регионального правительства

Тюмень и Тобольск присоединились к масштабной образовательной программе в сфере туризма "Гостеприимные города", сообщает информационный центр регионального правительства.

Ее официальное открытие состоялось на площадке инновационного центра "Сколково" в Москве. Проект объединит 1 тыс. участников из 200 городов России.

Команда Тюмени уже приступила к обучению в первом потоке модуля "Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития". Ей предстоит: оценить туристический потенциал своего города; определить главные точки притяжения; сформировать портрет туриста; выявить наличие барьеров и конкурентных преимуществ.

Всего программа рассчитана на год и состоит из пяти модулей. Представители городов проходят в ней обучение по группам и будут присоединяться постепенно, включая и Тобольск. По итогам каждая управленческая команда разработает свою модель городской экосистемы туризма.

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# гостеприимство , туризм

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