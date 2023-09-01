Дневные отделения для пожилых людей с когнитивными нарушениями откроют по всей Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Отделения дневного пребывания для пожилых людей с когнитивными нарушениями планируют создать во всех муниципальных образованиях юга Тюменской области в 2024 году, сказал в прямом эфире директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Подобные центры уже созданы в Тюмени. По словам Дмитрия Грамотина, в них есть возможность оставить пожилого человека до вечера. С ним занимаются специалисты.

Он добавил, что в регионе сформирована система сопровождения пожилых людей. Это влияет на качество жизни, убежден директор регионального департамента социального развития. Большую роль играет своевременное выявление проблем, лечение, проекты, ориентированные на пропаганду здорового образа жизни и сохранения здоровья — курсы, на которых рассказывают о симптомах, профилактике возрастных заболеваний.

В Тюменской области в качестве пилотного проекта была внедрена система долговременного ухода. Она ориентирована на помощь для одиноких людей. "В постоянном режиме социальные работники приходят и ухаживают за людьми. Они помогают измерить давление, проследить за тем, чтобы человек принял таблетку. Это простейшие вещи, но они очень важны", — добавил Дмитрий Грамотин.

Что касается возможностей оздоровления, в регионе есть центр "Красная гвоздика", где женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут пройти санаторно-оздоровительное лечение бесплатно либо на условиях софинансирования.

Инна Пахомова