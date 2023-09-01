Тюменка не поверила телефонному мошеннику и сохранила сбережения

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенники пытались похитить у жительницы Тюмени деньги под предлогом компенсации за покупку лекарств, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

В дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1948 года рождения. Она рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников. Тюменке позвонили неизвестные и сообщили, что ей полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные лекарственные препараты.

Собеседник уточнил, что для получения выплаты женщина должна сообщить свои данные и оплатить незначительную сумму. Когда незнакомец стал спрашивать данные банковской карты, пенсионерка поняла, что разговаривает с мошенником.