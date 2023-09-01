Фотогалерея: на выставке "АГРО-2023" в Челябинске тюменцы представили свою продукцию

39 компаний и 2 института Тюменской области представляют продукцию на XI Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в Челябинске. За два дня работы производители молочной, мясной, рыбной отраслей успели заключить новые контракты.

29 сентября выставка работает последний день. Завершится награждением участников. Дипломы и благодарности вручит полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев. На выставке сегодня работает и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что мероприятие - хорошая возможность продемонстрировать разнообразие и достижения сельского хозяйства региона и его инвестиционную привлекательность.