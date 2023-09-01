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Фотогалерея: на выставке "АГРО-2023" в Челябинске тюменцы представили свою продукцию

Общество, 12:58 29 сентября 2023

39 компаний и 2 института Тюменской области представляют продукцию на XI Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в Челябинске. За два дня работы производители молочной, мясной, рыбной отраслей успели заключить новые контракты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

29 сентября выставка работает последний день. Завершится награждением участников. Дипломы и благодарности вручит полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев. На выставке сегодня работает и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что мероприятие - хорошая возможность продемонстрировать разнообразие и достижения сельского хозяйства региона и его инвестиционную привлекательность.

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# Александр Моор , АПК , Владимир Якушев

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