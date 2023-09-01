Производитель тротуарной плитки стандартизировал работу на упаковке и сортировке
Работу на участке упаковки-сортировки стандартизировали на заводе "Выбор-КСМ" в Ялуторовске. Таким образом, на предприятии, которое выпускает тротуарную плитку, повышена производительность труда, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
"Чтобы все сотрудники, задействованные на данном участке, выполняли работу одинаково, проектная группа разработала стандарт операционной процедуры. Пошаговая инструкция регламентирует последовательность выполнения операций", - говорится в сообщении.
С рабочей задачей справится даже новичок, ведь в документе есть вся информация: порядок действий, помогающий не терять качество и наглядные иллюстрации.
Куратором национального проекта “Производительность труда” в Тюмени и области является Региональный центр компетенций Тюменского технопарка.