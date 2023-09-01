  • 29 сентября 202329.09.2023пятница
  • USD97,0018
    EUR102,0979
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Производитель тротуарной плитки стандартизировал работу на упаковке и сортировке

Экономика, 16:38 29 сентября 2023

t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

Работу на участке упаковки-сортировки стандартизировали на заводе "Выбор-КСМ" в Ялуторовске. Таким образом, на предприятии, которое выпускает тротуарную плитку, повышена производительность труда, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

"Чтобы все сотрудники, задействованные на данном участке, выполняли работу одинаково, проектная группа разработала стандарт операционной процедуры. Пошаговая инструкция регламентирует последовательность выполнения операций", - говорится в сообщении.

С рабочей задачей справится даже новичок, ведь в документе есть вся информация: порядок действий, помогающий не терять качество и наглядные иллюстрации.

Куратором национального проекта “Производительность труда” в Тюмени и области является Региональный центр компетенций Тюменского технопарка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# плитка , стандарты , тюменский технопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 29.09.2023Программу для проектирования инфраструктуры месторождений разработали в ТюмГУ
16:38 29.09.2023Производитель тротуарной плитки стандартизировал работу на упаковке и сортировке
15:21 29.09.2023Строительные компании Тюменской области предлагают 2,3 тыс. вакансий
14:04 29.09.2023Более 1,3 млн тонн зерна и зернобобовых собрали аграрии Тюменской области