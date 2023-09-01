Тюменские школьники смогут побороться за поездку в Москву

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе "Поколение М".

Школьники со всей России смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта, начиная от формирования концепции и дизайна, заканчивая оптимизацией. По итогам обучения участники выполнят практическое задание, которое включат в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса. Авторов самых ярких проектов пригласяят в Москву на стажировку в МТС.

Среди тюменских школьников и студентов, по словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой ежегодно растет интерес к проекту "Поколение М". "Многим ребятам он принес победу и дал мощный стимул для дальнейшего профессионального роста в музыке, изобразительном искусстве, актерском мастерстве, - сообщила она. - Например, наши цифровые технологии уже помогли победителям из Тюмени - вокалистам Маргарите Захаровой, Екатерине Шадриной, Марии Ярцевой и Спартаку Сорокину - проявить себя на всю страну. Запуская новый онлайн-курс для тех, кто интересуется ИТ, мы хотим показать ребятам, насколько увлекательна сфера информационных технологий".

Онлайн-курс, разработанный ИТ-командой МТС для образовательной платформы "Поколение М", рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, которые уже владеют базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Участники будут изучать лучшие практики и тренды, а также получат возможность работать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma.

Кроме того, они освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.

Обучение рассчитано на два месяца, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы будет ИТ-команда МТС на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.