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Победителей образовательного марафона "Фабрика проектов" определили в Тобольске

Общество, 12:22 30 сентября 2023

мультицентр "Моя территория" /Тобольск ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" /Тобольск ВКонтакте

Мерчбокс от мультицентра "Моя территория" и сертификаты от партнеров получили победители образовательного марафона "Фабрика проектов" в Тобольске. Итоги его подвели 24 сентября, пишет "КП-Тюмень".

Победителями стали Николай Яскевич с документальным спектаклем "Азбука", Екатерина Орехова с серией образовательных мастер-классов по созданию украшений "Смоленая мастерская", Виктор Канцлер с экологическим проектом "Пакет? Спасибо, нет!".

Образовательный марафон по социальному проектированию стартовал в начале сентября и проходил в четыре этапа. Жители города поучаствовали в игре о проектной деятельности, прошли индивидуальные консультации с экспертами, презентовали свои проекты и приняли участие в дебатах.

Участниками стали 43 человека, они представили шесть командных проектов. Тоболяки смогли задать вопросы о своих инициативах и доработать их на индивидуальных консультациях с экспертами. Затем прошла подготовка к "Батлу идей". А итогом марафона стала презентация и защита проектов. В течение трех минут участники представляли свои работы экспертам в формате шоу "Голос". В финале марафона у участников получились готовые проекты для подачи на грантовые конкурсы.

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# грантовая поддержка , конкурс , проекты

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