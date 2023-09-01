Родители детей с инвалидностью могут получить дополнительный отпуск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые правила предоставления дополнительных выходных работающим родителям, опекунам и попечителям ребёнка с инвалидностью, действуют с 1 сентября. Теперь работающие родители могут накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом, суммировав их, взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней для ухода за ребёнком-инвалидом, пишет tmn.aif.ru.

Предварительно нужно согласовать с работодателем даты выходных и подать соответствующее заявление в отдел кадров.

Напомним, в месяц работающим родителям, опекунам и попечителям ребёнка с инвалидностью для ухода за ним, предоставляется четыре дополнительных выходных дня. По данным отделения Социального фонда России по Тюменской области, с начала 2023 года в регионе этой категории родителей оплатили более 8300 таких выходных дней на сумму свыше 35 млн рублей.

Заявление на дополнительные выходные своему работодателю может подать один из родителей ребёнка-инвалида либо оба, разделив эти четыре дня между собой. Раньше дополнительные выходные можно было взять подряд либо распределить по разным датам в течение месяца. Но без переноса неиспользованных льготных дней на следующий месяц.