Быть серебряным волонтером — идти в ногу со временем, считают тюменские добровольцы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Быть серебряным волонтером — это идти в ногу со временем, находится в движении и помогать людям, считает волонтер, тим-лидер направления "Милосердие" тюменской штаб-квартиры серебряного добровольчества Вера Макаренко.

Об этом волонтер сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" на форуме "На 55 с плюсом", который прошел в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 1 октября.

Вера Макаренко говорит, что бескорыстно помогает другим с детства. По ее словам, волонтерство это то, что всегда было рядом с людьми ее поколения.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Мы всегда помогали старшему поколению. Вообще в волонтерство я пришла, когда закончился мой трудовой стаж, нужно было двигаться — вперед. В 2020 году я прошла школу серебряного добровольчества и влилась в штаб. У нас много направлений. Мы можем участвовать и в городских, и в областных мероприятиях. Я вообще считаю себя волонтером-туристом, побывала во многих городах. Если есть возможность, силы и желание, нужно всегда протянуть руку помощи. Это безвозмездная помощь. В отделении милосердия проводим кружки по профилактике деменции, игры. От души участвуем в этом", — поделилась она.

Тим-лидер социального направления штаба Валентина Батурина тоже пришла в волонтерство, когда закончила свою профессиональную деятельность. "Всегда работала с людьми, участвовала в благотворительных акциях. Не только мы помогаем людям, но и получаем что-то для себя. Я веду социальный проект — "Детские сады для взрослых". Нас с удовольствием ждут в трех отделениях, которые действуют в городе. Готовимся, получаем полезные знания для себя", — сказала она.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В музейном комплексе в Международный день пожилых людей в рамках форума "На 55 с плюсом" открыли разные площадки, на которых делали макияж, рассказывали о противодействии мошенникам и об экскурсиях по городам региона. Присутствующим в амфитеатре включили видеообращение губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Старшее поколение проложило путь нашего государства из XX в XXI век, с достоинством прошло через глобальные перемены, внесло огромный вклад в развитие региона и страны. Патриотизм, сохранение семейных ценностей, ответственное отношение к труду и воспитанию детей — вот уникальные качества земляков старшего возраста", — сказал глава региона.

Проведение форума "На 55 с плюсом" стало доброй традицией для Тюмени, подчеркнула начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития региона Гульнара Байматова. В музейном комплексе прошел первый этап мероприятия. Общение продолжилось на пешеходной улице Дзержинского.

Гульнара Байматова вручила волонтерам благодарственные письма вице-губернатора Тюменской области за активное участие в общественной жизни, значительный вклад в развитие серебряного добровольчества.

По словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, серебряное волонтерство развито во всех муниципальных образованиях.

Инна Пахомова