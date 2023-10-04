Певица из Красноярска исполнит для тюменцев мировые хиты
Общество, 08:12 04 октября 2023
| Фото: vk.com/teatr72
Тюменцев приглашают на музыкальный концерт в Арт-кафе Тюменского большого драматического театра 5 октября. Певица из Красноярска, участница Х-фактора Ольга Политова исполнит мировые хиты от Адель и Бейонсе до "Линкин парк" и Орейро, сообщает пресс-служба учреждения.
Ольга Политова в дуэте с пианистом Андреем Быковским подготовили музыкальный вечер с живым звуком.
Купить билеты можно по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+