Певица из Красноярска исполнит для тюменцев мировые хиты

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Тюменцев приглашают на музыкальный концерт в Арт-кафе Тюменского большого драматического театра 5 октября. Певица из Красноярска, участница Х-фактора Ольга Политова исполнит мировые хиты от Адель и Бейонсе до "Линкин парк" и Орейро, сообщает пресс-служба учреждения.

Ольга Политова в дуэте с пианистом Андреем Быковским подготовили музыкальный вечер с живым звуком.

Купить билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+