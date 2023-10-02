Уличное освещение установили вдоль региональной дороги в Вагайском районе

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Уличное освещение установили вдоль региональной дороги в Вагайском районе. Участок трассы является общим для трех деревень – Шестовое, Юрмы и Лаймы. Подрядная организация установила 28 фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Протяженность линии освящения составила 786 м. Оно включается и отключается под контролем автоматической системы управления наружным освещением.

В целом, в 2023 году на региональных дорогах будет обустроено более 6 км наружного освещения.