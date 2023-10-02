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Уличное освещение установили вдоль региональной дороги в Вагайском районе

Экономика, 15:32 02 октября 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Уличное освещение установили вдоль региональной дороги в Вагайском районе. Участок трассы является общим для трех деревень – Шестовое, Юрмы и Лаймы. Подрядная организация установила 28 фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Протяженность линии освящения составила 786 м. Оно включается и отключается под контролем автоматической системы управления наружным освещением.

В целом, в 2023 году на региональных дорогах будет обустроено более 6 км наружного освещения.

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# Викуловский район , освещение , ремонт дороги

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