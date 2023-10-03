Работы трех юных тюменок опубликовали в энциклопедии будущего

МТС МТС

Работы трех юных тюменок опубликованы в первой цифровой энциклопедии будущего энциклопедии будущего, созданной МТС и издательской группой "АСТ" в сервисе "Строки".

Автором энциклопедии стала биолог-исследователь, научный журналист Мария Пази, а соавторами – талантливые дети из 24 регионов страны, победившие в просветительской программе "Поколение М", сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области.

"Одна из работ энциклопедии - эссе на тему "Медицина будущего" Юлии Бесковой. В своем произведении тюменская школьница порассуждала на тему инновационных методов лечения и диагностики, которые через несколько лет будут в медицине, - отмечено в сообщении. - Две другие девушки из Тюмени – Жанслу Жакупова и Анастасия Черникова подготовили рисунки на тему "Город будущего" и "Наука и технологии". В своих работах юные художницы изобразили, как будут выглядеть технологичные дома, умный транспорт, которые сделают жизнь более комфортной и безопасной".

Современные дети, по словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, создали свой идеальный мир, в котором они будут жить через несколько десятилетий: от прорывов в науке и технологиях до экологических и социальных вопросов.

"Рада, что тюменские ребята внесли свой вклад в энциклопедию будущего и вошли в число соавторов со школьниками из других городов страны, - сообщила она. - Внедряя цифровые технологии в дополнительное образование, мы расширяем возможности обучения, помогая детям лучше сориентироваться в мире современных технологий. Надеемся, что цифровая энциклопедия на стыке технологий и чтения в интерактивном формате будет полезна как сверстникам и родителям, так и учителям".

"Строки" — созданный МТС сервис цифровых книг с обширным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями, авторскими подкастами, детскими аудиосериалами, а также увлекательной жанровой литературы.

У сервиса есть собственное издательство, выпускающее книги в первую очередь в цифровом и аудиоформатах, нацеленное на эксклюзивный выпуск современных российских и топовых зарубежных авторов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций: сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.