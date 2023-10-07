В Ишиме запустят проект "Семейные выходные"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Семейные выходные" запустят в Ишиме летом 2024 года. Он будет состоять из четырех образовательных и четырех практических мероприятий, разделенных по блокам.

Участниками могут стать семьи, как с детьми, так и без, сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор инициативы Анастасия Журавлёва.

В событии "Создать чистоту и экологичную среду" пройдут: ролевая игра "Мой город", которую разработает игротехник; субботник и высадка более 20 деревьев в микрорайонах. В мероприятии "Создать уют" семьи ждут на лекцию и мастер-класс, где участники сделают кормушки и скворечники. В "Создать визуал" намечен лайт-спич и создание стрит-арта, а в событии "Создать историю" состоится экскурсия по городу от сотрудников музейного комплекса, будет разработана брошюра для туристов с информацией о наиболее интересных местах города, по мнению семей Ишима. Организаторы разместят их на авто- и железнодорожном вокзалах.

"Хочу показать семьям альтернативные формы досуговой деятельности. Ценность инициативы в сопричастности с тем местом, где мы живём, изучаем историю и сами становимся ее частью. Заботимся о дворе и городе через его изменение: создаем новые точки притяжения, облагораживаем пустые пространства", - подчеркнула Анастасия Журавлева.

На реализацию проекта девушка выиграла 600 тыс. рублей в конкурсе "Росмолодежь. Гранты" на фестивале "Паблик-арт выходные". На эти деньги она планирует приобрести расходные материалы на полиграфическую продукцию, в том числе печать игры, оплатить работу региональных и федеральных экспертов, а также подарки для участников.

"На подведении итогов мы обязательно поблагодарим инициативные, активные семьи, которые сделают свой вклад в общее дело", - подвела итог Анастасия Журавлева.

Виктория Макарова