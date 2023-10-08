Жителей Тюменской области предупреждают о дожде и сильном ветре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О порывах ветра со скоростью до 18 метров в секунду 8 октября жителей юга Тюменской области предупреждает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

Синоптики также прогнозируют в выходные дни небольшое понижение температуры воздуха и кратковременные дожди. На юге региона днем 8 октября местами ожидается небольшой дождь.

Из-за неблагоприятных погодных метеоусловий увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями и инцидентами на системах электроснабжения.

Возможно падение деревьев, рекламных щитов и конструкций, ограничение движения и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения.

Также есть вероятность задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино" в Тюмени, предупреждает ведомство.