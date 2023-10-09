  • 9 октября 20239.10.2023понедельник
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В 508 домохозяйств Казанского района провели оптоволоконный Интернет

Общество, 15:09 09 октября 2023

Пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | Фото: Пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»

51 км оптоволокна построили специалисты "Ростелеком" в Казанском районе в 2023 году. Благодаря этому оптическая сеть стала доступна еще 508 абонентам многоквартирных домов и частного сектора, сообщает пресс-служба провайдера.

Теперь сельчане могут выходить в Сеть одновременно с разных устройств, быстро загружать объемные файлы, подключать домашнее облачное видеонаблюдение и систему "Умный дом". А также смотреть в видеосервисе Wink до 300 телеканалов и посещать онлайн-кинотеатр.

"В районном центре сейчас живет около шести тысяч человек. Село растет, появляются новые жилые дома и производства. Наличие стабильного скоростного Интернета способствует повышению качества жизни, позволяет проще и быстрее решать большинство повседневных вопросов", - отметила глава муниципалитета Татьяна Богданова.

По информации ведомства, на сегодняшний день благодаря цифровой инфраструктуре "Ростелекома" 50 % домохозяйств пользуются быстрым Интернетом. Также "оптика в квартиру" доступна жителям населенных пунктов Дубынка, Заречка, Новоселезнево, Шагалово и Шадринка Казанского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# оптоволокно , Ростелеком

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:20 09.10.2023Шесть тюменских проектов выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив
15:09 09.10.2023В 508 домохозяйств Казанского района провели оптоволоконный Интернет
14:47 09.10.2023Дожди и порывистый ветер придут в Тюменскую область 10 октября
14:25 09.10.2023Госавтоинспекторы проводят социальную кампанию #СВЕТимсЯ в Тюменской области