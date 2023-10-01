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Почти 37 тысяч школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

Общество, 12:47 10 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Почти 37 тыс. тюменских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" за три недели, сообщает Главное управление строительства региона.

В 2023 году Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проходит с 19 сентября по 15 октября. Онлайн-состязание, которое проводится при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги", проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. За три недели в олимпиаде приняли участие 36 тыс. 870 детей из Тюменской области.

"Пока сложнее всего участникам дается задача "Велосипедисты". Успешно с ней справился только каждый пятый школьник. Отдельные затруднения вызывают дорожные знаки и места, разрешенные для движения велосипедистов. Две трети участников отлично справляются с заданиями по размещению светоотражающих элементов на одежде и потенциально опасными ситуациями во дворе", — рассказали в ГУС ТО.

Проверить собственные знания о мерах безопасности на дорогах можно на сайте олимпиады по 15 октября.

Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Добиться ее выполнения можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

Возрастное ограничение: 6+.

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# знания , национальный проект Безопасные качественные автомобильные дороги , школьники

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