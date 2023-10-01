Сотрудники МЧС напоминают жителям Тюменской области о правилах пожарной безопасности

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О правилах пожарной безопасности напоминают жителям Тюменской области сотрудники МЧС. Особое внимание уделили владельцам частных домов, где для отопления используют печи.

Количество пожаров, связанных с нарушением требований эксплуатации печного оборудования увеличивается с наступлением холодов. Так, в ночь на 8 октября произошел пожар в жилом доме в д. Суклем Упоровского района. Из-за неисправной печи погибла пожилая женщина.

"Сотрудники государственного пожарного надзора уделяют особое внимание местам проживания наименее защищенных групп населения, многодетным и неблагополучным семьям с детьми, инвалидам и одиноко проживающим пожилым гражданам. Призываем жителей Тюменской области: будьте предельно осторожны при обращении с речным и электронагревательным оборудованием", – сказала инженер отдела государственной статистики и учета пожаров ГУ МЧС России по Тюменской области Алена Егерь сообщила.

Во время отопительного сезона жителям региона советуют проверить свои печи. В случае неисправности необходимо отремонтировать их. Раз в квартал нужно чистить дымоходы и печи от сажи.

Запрещено перекаливать печь, использовать для розжига бензин и керосин. Нельзя оставлять затопленную печь без присмотра, доверять это детям. Для повышения безопасности жителям региона рекомендуют установить автономный пожарный извещатель, приобрести огнетушитель.

По данным МЧС, в Тюменской области с начала 2023 года в результате нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей произошло 200 пожаров. В результате погибли восемь человек.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Отметим, в рамках подготовки и прохождения отопительного сезона специалисты ведомства организовали дополнительный комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности объектов теплоэнергетики, социальной сферы и жилого фонда.

"На сегодняшний день из 1200 объектов теплоэнергетики и социальной сферы с профилактическими визитами посещены 646 котельных и десять соцобъектов с постоянным пребыванием людей. В ходе осмотра специалисты МЧС дают рекомендации, консультируют по вопросам обеспечения требований пожарной безопасности. Также активно проводится информирование населения о правилах безопасной эксплуатации бытового, газового и электрооборудования", – сказала Алена Егерь.

Инна Пахомова