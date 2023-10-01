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Студию слуха для слабослышащих людей планируют открыть в Ишиме

Общество, 14:14 11 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студию слуха для слабослышащих планируют открыть в Ишиме. Также откроется клуб единоборств для детей и подростков в Тюмени и производство индикаторов для жидкости, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Проекты запустят три социальных предпринимателя с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что всего 83 предпринимателя региона получат гранты на реализацию бизнес-проектов. По итогам конкурса 42 молодых и 41 социальный предприниматель из 11 муниципалитетов региона станут обладателями грантов. По поручению главы области Александра Моора сумма для предоставления денежных средств на развитие бизнеса увеличена до 40 млн рублей.

Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , социальные предприниматели

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14:14 11.10.2023Студию слуха для слабослышащих людей планируют открыть в Ишиме