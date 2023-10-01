Тюменца отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летнему тюменцу назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев в колонии-поселении из-за ДТП, в котором погиб человек, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ноябре 2022 года подсудимый на автомобиле Kia Optima ехал по ул. Тобольский тракт в Тюмень с превышением установленного скоростного режима. Перед перекрестком в районе д. 1 по ул. Беляева водитель проехал на запрещающий желтый сигнал светофора и перестроился в левую полосу перед остановившимся впереди автомобилем. В результате тюменец выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем марки Hyundai Solaris.

В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris от полученных травм скончалась, водителю и пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. Подсудимый также получил травмы средней тяжести.

Тюменца признали виновным по ст. "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека". Его лишили свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения, а также права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.