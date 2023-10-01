Уголовный срок и штрафы до 3 млн рублей грозят тюменским собирателям краснокнижных грибов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовный срок и штрафы до 3 млн рублей грозят тюменским собирателям краснокнижных грибов. 12 октября внесены изменения в две статьи Уголовно-процессуального кодекса, главная цель которых – борьба с уничтожением и повреждением грибов и растений из Красной книги России, сообщает Рослесинфорг.

По запрет попали подберезовик разноцветный, полубелый гриб, зеленоватая, золотистая и разнолистная сыроежки, трутовики, коралловый ежовик, шаровидная саркома и другие виды.

Причем наказание предусмотрено и для тех, кто решит продать или купить особо ценный гриб или растение. Пять лет принудительных работ и штраф 500 тыс. рублей.

Документ опубликован на портале правовой информации.