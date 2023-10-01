  • 12 октября 202312.10.2023четверг
  • USD99,9808
    EUR105,9544
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Почти 15 тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей в 2023 году

Общество, 15:34 12 октября 2023

t-l.ru

14 тыс. 968 человек, в том числе 2 тыс. 464 ребенка до 14 лет, пострадали от укусов клещей в Тюменской области в эпидсезон 2023 года – с 16 марта по 30 сентября.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей снизилось в 1,6 раза, среди детей - в 1,8 раза.

В сезоне 2023 года заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась в сравнении с прошлым годом на 38,7 %, иксодовым клещевым боррелиозом - на 63,5 %.

Акарицидные обработки провели на площади 10 тыс. гектар. Также за 8 месяцев 2023 года вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 162 тыс. 636 человек, из них 53 тыс. 816 – дети.

В региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе профилактике инфекций, передающихся при укусе клещами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# клещевой боррелиоз , клещевой энцефалит , клещи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 12.10.2023Мурал в цветах триколора появился на ул. Широтной в Тюмени
16:18 12.10.2023Охотники Тюменской области отчитались за 15 тысяч добытых животных и птиц
15:45 12.10.2023Тобольское предприятие "Герефорд" получило серебро на выставке "Золотая осень-2023"
15:34 12.10.2023Почти 15 тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей в 2023 году