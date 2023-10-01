Почти 15 тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей в 2023 году

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14 тыс. 968 человек, в том числе 2 тыс. 464 ребенка до 14 лет, пострадали от укусов клещей в Тюменской области в эпидсезон 2023 года – с 16 марта по 30 сентября.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей снизилось в 1,6 раза, среди детей - в 1,8 раза.

В сезоне 2023 года заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась в сравнении с прошлым годом на 38,7 %, иксодовым клещевым боррелиозом - на 63,5 %.

Акарицидные обработки провели на площади 10 тыс. гектар. Также за 8 месяцев 2023 года вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 162 тыс. 636 человек, из них 53 тыс. 816 – дети.

В региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе профилактике инфекций, передающихся при укусе клещами.