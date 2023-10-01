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Более 2,5 тонн мусора собрали добровольцы в логе реки Тюменки

Общество, 18:18 13 октября 2023

"Тюменское экологическое объединение" | Фото: "Тюменское экологическое объединение"

2 тыс. 532 кг мусора собрали добровольцы в логе реки Тюменки во время осеннего городского субботника. Представители "Тюменского экологического объединения" помогали привести в порядок территорию и обеспечили вывоз собранного мусора, сообщает пресс-служба организации.

"Сложилось впечатление, что сюда недобросовестные граждане годами скидывали различные отходы. Среди них нашлись даже крышки, банки, бутылки времён СССР", – сказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Ситуация при уборке осложнилась тем, что мусор разбросан по всей территории лога. Кучи хлама лежали в различных труднодоступных местах. Добровольцам пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать их.

"Тюменское экологическое объединение" | Фото: "Тюменское экологическое объединение"

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# мусор , субботник , Тюменское экологическое объединение

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