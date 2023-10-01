  • 15 октября 202315.10.2023воскресенье
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменская команда по тхэквондо привезла коллекцию наград с соревнований УФО 

Спорт, 12:53 15 октября 2023

департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области

Тюменская команда привезла с соревнований весомую коллекцию наград чемпионата и первенства Уральского федерального округа по тхэквондо ИТФ, которые прошли в Муравленко.

Участниками также стали спортсмены из Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего - 240 человек. Тюменскую область на этом старте представили 15 спортсменов, которые получили в итоге 8 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Первое место в весовой категории до 57 кг среди женщин 18-34 лет, а также золото в формальном комплексе 15 упражнений завоевала Алина Малыгина. Таких же результатов – два золота в своей весовой и возрастной (14-17 лет) категории и комплексе из 12 упражнений – достигла юниорка Екатерина Жуковская. Аналогичные победы – у Артема Ткачева (первые места в формальном комплексе 15 упражнений и в весовой категории до 75 кг среди юниоров 14-17 лет). Каждая по золоту и серебру завоевали Ольга Черенько и Виктория Скрипникова. Также Александр Черенько, Габриел Тоникян, Артемий Киреев, Артем Ткачёв, Егор Баландин получили бронзовые медали в составе группы среди юниоров 14-17 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# тхэквондо ИТФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 15.10.2023Тюменская команда по тхэквондо привезла коллекцию наград с соревнований УФО 
16:07 13.10.2023Дети на форуме "Инфотех-2023" в Тюмени посоревнуются в киберспортивных состязаниях
12:36 13.10.2023Тюменские хоккеисты одержали победу над самарской командой
08:42 13.10.202316 команд ветеранов спорта сыграют в футбол в Тюмени