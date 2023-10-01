Тюменская команда по тхэквондо привезла коллекцию наград с соревнований УФО

| Фото: департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области

Тюменская команда привезла с соревнований весомую коллекцию наград чемпионата и первенства Уральского федерального округа по тхэквондо ИТФ, которые прошли в Муравленко.

Участниками также стали спортсмены из Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего - 240 человек. Тюменскую область на этом старте представили 15 спортсменов, которые получили в итоге 8 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Первое место в весовой категории до 57 кг среди женщин 18-34 лет, а также золото в формальном комплексе 15 упражнений завоевала Алина Малыгина. Таких же результатов – два золота в своей весовой и возрастной (14-17 лет) категории и комплексе из 12 упражнений – достигла юниорка Екатерина Жуковская. Аналогичные победы – у Артема Ткачева (первые места в формальном комплексе 15 упражнений и в весовой категории до 75 кг среди юниоров 14-17 лет). Каждая по золоту и серебру завоевали Ольга Черенько и Виктория Скрипникова. Также Александр Черенько, Габриел Тоникян, Артемий Киреев, Артем Ткачёв, Егор Баландин получили бронзовые медали в составе группы среди юниоров 14-17 лет.