Мерчандайзеры возглавили топ профессий сферы торговли в Тюменской области
Экономика, 15:56 16 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Мерчандайзеры возглавили топ профессий сферы торговли в Тюменской области. Зарплата зависит от квалификации, но в среднем торговому представителю предлагают от 46 тыс. рублей в месяц, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.
Далее по уровню оплаты труда – товароведы. Среднее зарплатное предложение – 37 тыс. рублей, кладовщики – 35 тыс. рублей. Замыкают топ-5 – продавцы и работники торгового зала. Размер оплаты труда варьируется от 26 тыс. до 27 тыс. рублей.
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