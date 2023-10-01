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В Тюмени эвакуировали более 60 неправильно припаркованных машин за 21 день

Общество, 18:36 17 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более 60 автомобилей, которые владельцы припарковали с нарушениями правил дорожного движения, эвакуировали на ул. 25 лет Октября в Тюмени за последние три недели. Только 17 октября на штрафстоянку вывезли четыре машины, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водители оставляют свой транспорт у пешеходных переходов, на расстоянии менее трех метров от сплошной линии разметки. Также паркуются, не обращая внимания на запрещающие знаки.

Видео ГИБДД Тюменской области.

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# ГИБДД , нарушение , парковка , эвакуатор

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