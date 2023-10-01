В Тюмени эвакуировали более 60 неправильно припаркованных машин за 21 день
Общество, 18:36 17 октября 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Более 60 автомобилей, которые владельцы припарковали с нарушениями правил дорожного движения, эвакуировали на ул. 25 лет Октября в Тюмени за последние три недели. Только 17 октября на штрафстоянку вывезли четыре машины, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Водители оставляют свой транспорт у пешеходных переходов, на расстоянии менее трех метров от сплошной линии разметки. Также паркуются, не обращая внимания на запрещающие знаки.
Видео ГИБДД Тюменской области.