В Тюмени эвакуировали более 60 неправильно припаркованных машин за 21 день

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более 60 автомобилей, которые владельцы припарковали с нарушениями правил дорожного движения, эвакуировали на ул. 25 лет Октября в Тюмени за последние три недели. Только 17 октября на штрафстоянку вывезли четыре машины, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водители оставляют свой транспорт у пешеходных переходов, на расстоянии менее трех метров от сплошной линии разметки. Также паркуются, не обращая внимания на запрещающие знаки.

Видео ГИБДД Тюменской области.