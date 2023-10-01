40 футболистов поборются за Кубок Казанского района

| Фото: Федерация футбола Казанского района | Фото: Федерация футбола Казанского района

Кубок Казанского района по мини-футболу пройдет в с. Казанское на базе спортивной школы имени Ж. Н Раизова 20 октября. Начало в 19 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На матч выйдут 40 футболистов в составе четырех команд. Мужчины возрастной категории от 18 лет и старше соберутся на турнир со всего района. Матч займет два тайма по 35 минут.

В 2022 году кубок выиграла команда "РОВД", лучшими игроками номинации стали вратарь Александр Морев ("Новоселезневская СОШ"), защитник Антон Самоловов ("ДЮСШ Маяк"), нападающий Владимир Янченко ("Ветеран) и лучший игрок Сергей Корниенко ("РОВД").