Александр Моор: у тоболяков появились фантастические возможности для занятий спортивной гимнастикой

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фантастические возможности для занятий спортивной гимнастикой появились у жителей Тобольска. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор во время торжественного открытия в городе Центра гимнастики площадью почти 4,8 тыс. кв. м 19 октября.

Напомним, новые спортивные объекты, в том числе и наш центр гимнастики, в рамках федерального форума "Россия – спортивная держава" открыл в нескольких регионах президент России Владимир Путин.

Александр Моор отметил, что объект профессионально спроектирован для занятий спортивной гимнастикой. "Когда зал строился, его будущие эксплуатанты – спортсмены, тренеры, исходя из своего опыта, вносили корректировки. Действительно, когда мы сюда приезжали, не скрою, у меня были сомнения относительно сроков выполнения всех работ, но строители – большие молодцы, - сказал глава региона. - Считаю, этот вид спорта одним из базовых. Заниматься им можно с пяти лет. Потом можно идти в любые другие виды спорта".

Он отметил хорошую инфраструктуру, комфортные раздевалки, красивый холл, кафе, детские трибуны.

Губернатор добавил, что с открытием Центра гимнастики у Тобольска и Тюменской области появляется возможность проводить региональные, межрегиональные и даже всероссийские соревнования. Он подчеркнул, что объект уникальный. С архитектурной точки зрения таких проектов ранее не реализовывали. Он пожелал тоболякам использовать объект по максимуму, добиваться больших результатов и прославлять город и регион.

Местоположение будущего Центра гимнастики помогли определить местные жители. "При создании такого объекта начинает преображаться и прилегающая территория. Появляются новые общественные пространства. Это новые эмоции, люди, в целом это повышение культуры общения и уверенности в завтрашнем дне", – сказал Александр Моор.

Для главы региона и почетных гостей провели экскурсию по трехэтажному зданию. В одном из помещений губернатор пообщался с юными спортсменами, спросил, нравится ли им Центр гимнастики. Один из ребят сказал, что в ранее, в школе № 18, где воспитанники отделения спортивной гимнастики занимались с 2008 года, он не мог сделать двойное сальто, здесь же столько пространства, что все получится. Александр Моор поздравил детей и пожелал им вырасти чемпионами.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Дети и родители довольным новым спортобьектом. Тоболячка Наталья привела дочь на открытие. "Ребенок очень захотел заниматься гимнастикой. Она смотрела много видео, была в восторге. Будем ходить в этот центр. Очень рады. Поражает масштаб, качество на высоте. Прошлись по этажам, посмотрели залы для детей. Все супер", – поделилась эмоциями женщина.

В составе центра – гимнастический зал cо зрительскими местами на 350 человек. Четыре зала предназначены для хореографии, фитнеса и школы раннего развития детей 2-4 лет. В одном помещении смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. Один зал рассчитан на индивидуальную подготовку. На втором этаже – дополнительные раздевалки с душевыми.

Объект "Центр гимнастики" построен в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" и при поддержке программы развития городской среды "Тобольск настоящий", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР.

Инна Пахомова