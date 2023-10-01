Темпы работы по демонтажу самовольно построенных гаражей в Тюмени оценили в гордуме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проводимую администрацией на территории областного центра работу по демонтажу самовольно установленных гаражей, контейнеров и погребов положительно оценили в Тюменской городской думе. Вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию 19 октября.

Председатель комиссии, депутат гордумы Иван Романчук отметил, что в рамках решения этого вопроса необходимо двигаться в правовом русле.

"Конечно, нам бы хотелось сразу сделать город красивым, удобным и комфортным, но есть еще старые коллизии в виде железных гаражей, погребов, которые не украшают наш город, создают дискомфорт для жителей. Это частная собственность, необходимо двигаться в правовом русле. Для этого нужно решение суда по сносу данных объектов. В целом я считаю, что администрация города двигается очень активно, оцениваю их действия положительно", — считает Иван Романчук.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что работа в этом направлении идет в плановом порядке, и можно рассчитывать, что решить вопрос получится в течение нескольких лет.

"Это задача, с которой администрация города работает уже несколько лет. Сегодня нам доложили, что двигаются в плановом порядке в этом вопросе. И если ранее самовольно построенные гаражи переставляли из центра на более дальние порядки, то сейчас ставится вопрос утилизации. Надеюсь, что к этому вопросу уже через год, два или три мы уже не вернемся", — сообщила Светлана Иванова.

Статистику по сносу самовольно установленных металлических гаражей в Тюмени в 2023 году представил руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Олег Савчук.

По его сведениям, на начало года в городе зафиксировано 4 тыс. 105 таких объектов: 1 тыс. 645 на несформированных земельных участках, 2 тыс.460 — на сформированных. Порядок работы с такими конструкциями следующий: проводится инвентаризация объектов, ведется работа с управляющими компаниями и населением. Следующий этап — выдача уведомлений о демонтаже объектов, финальная часть — их вскрытие и демонтаж.

По актуальным сведениям, управами АО в суд направлено 220 исковых заявлений: от Калининского АО — 185, от Центрального АО — 25, от Восточного АО — 10.

По данным на 10 октября, в Тюмени демонтировано 587 подобных объектов. На сформированных земельных участках размещены 987 гаражей и 1 тыс. 318 погребов, на несформированных — 895 гаражей и 790 погребов.