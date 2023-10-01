  • 23 октября 202323.10.2023понедельник
  • USD95,9053
    EUR101,4257
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские студенты могут претендовать на именную стипендию Владимира Потанина

Общество, 09:18 23 октября 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Принять участие в стипендиальном конкурсе 2023/24 благотворительного фонда Владимира Потанина предлагают тюменским студентам. Заявки принимаются до 20 ноября, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Конкурс направлен на поддержку студентов очной магистратуры 75 ведущих российских вузов-участников Стипендиальной программы, в том числе Тюменского госуниверситета. Состит он из двух этапов: первого (заполнение заявки) и второго в онлайн-формате (в формате деловых игр, интервью, решения кейсов).

Экспертиза заявок первого этапа конкурса пройдет с 21 ноября по 19 декабря, а до 27 декабря станут известны ее результаты. Экспертиза заявок второго этапа состоится с 25 января по 10 февраля 2024 года, итоги объявят не позднее 28 февраля.

По итогам конкурс определятся 750 победителей, которым до окончания учебы в магистратуре будет выплачиваться ежемесячная именная стипендия в размере 25 тысяч рублей. Подробнее о стипендиальном конкурсе здесь.

Отметим, в этом году именную стипендию Владимира Потанина получает 21 студент магистратуры ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурс , ТюмГУ , фонд Владимира Потанина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 23.10.2023В Тюмени запустили выпуск мебели для самостоятельной сборки
10:13 23.10.2023Программу промышленного туризма разрабатывает обувная фабрика в Тюмени
10:02 23.10.2023Тюменцев приглашают на ретровечер "Трактов-Ка"
09:40 23.10.2023Тюменские школьники пообщаются с писательницей Наташей Корсак