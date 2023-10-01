Тюменские студенты могут претендовать на именную стипендию Владимира Потанина

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Принять участие в стипендиальном конкурсе 2023/24 благотворительного фонда Владимира Потанина предлагают тюменским студентам. Заявки принимаются до 20 ноября, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Конкурс направлен на поддержку студентов очной магистратуры 75 ведущих российских вузов-участников Стипендиальной программы, в том числе Тюменского госуниверситета. Состит он из двух этапов: первого (заполнение заявки) и второго в онлайн-формате (в формате деловых игр, интервью, решения кейсов).

Экспертиза заявок первого этапа конкурса пройдет с 21 ноября по 19 декабря, а до 27 декабря станут известны ее результаты. Экспертиза заявок второго этапа состоится с 25 января по 10 февраля 2024 года, итоги объявят не позднее 28 февраля.

По итогам конкурс определятся 750 победителей, которым до окончания учебы в магистратуре будет выплачиваться ежемесячная именная стипендия в размере 25 тысяч рублей. Подробнее о стипендиальном конкурсе здесь.

Отметим, в этом году именную стипендию Владимира Потанина получает 21 студент магистратуры ТюмГУ.