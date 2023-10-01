Губернатор Тюменской области предложил создать в регионе молодежное отделение Российского исторического общества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодежное отделение Российского исторического общества может открыться в Тюменской области. Предложение об этом озвучил губернатор региона Александр Моор на Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске 20 октября.

"В Тюменской области историческое образование занимает очень в важное место в системе высшего образования. За последние три года количество бюджетных мест по подготовке учителей истории увеличилось в 1,5 раза, а по обучению профессиональных историков - более чем в три раза. Это говорит о стремлении молодых людей знать историю нашей Родины. Уверен, что для всех студентов, преподавателей, исследователей проведение Второго национального форума - это очень знаковое событие. В прошлом году на федеральном уровне создан молодежный клуб Всероссийского исторического общества. В 2024 году будет 10 лет региональному представительству организации. Мы предлагаем создать молодежное отделение в Тюменской области", - подчеркнул глава региона.

Она добавил, что это найдет отражение и в формате форума. На третьем в следующем году, к обсуждению важных аспектов исторического образования присоединятся и молодые учёные.

Отметим, что форум проводится в Тобольске второй год подряд. Оценивая роль площадки, глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что Тобольск может стать местом развития исторической науки и образования.

Оксана Корнеенкова