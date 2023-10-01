Депутат Госдумы в Тобольске предложил ввести обязательный ЕГЭ по отечественной истории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обязательный ЕГЭ по отечественной истории предложил ввести председатель комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Эту инициативу он озвучил на Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске 20 октября.

"Для повышения статуса ответственной истории в образовательном процессе возможно введение обязательного государственного экзамена по этому предмету", - обозначил Кабышев.

Инициативу участники и слушатели пленарного заседания исторического форума поддержали аплодисментами. Депутат также сказал, что в ходе форума предлагает тему обсудить экспертам.

Оксана Корнеенкова