Депутат Госдумы в Тобольске предложил ввести обязательный ЕГЭ по отечественной истории
Общество, 17:59 20 октября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Обязательный ЕГЭ по отечественной истории предложил ввести председатель комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Эту инициативу он озвучил на Втором национальном форуме преподавателей истории в Тобольске 20 октября.
"Для повышения статуса ответственной истории в образовательном процессе возможно введение обязательного государственного экзамена по этому предмету", - обозначил Кабышев.
Инициативу участники и слушатели пленарного заседания исторического форума поддержали аплодисментами. Депутат также сказал, что в ходе форума предлагает тему обсудить экспертам.
Оксана Корнеенкова