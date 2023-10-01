  • 23 октября 202323.10.2023понедельник
  • USD95,9053
    EUR101,4257
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области для студентов проведут бизнес-экскурсии на пяти предприятиях

Экономика, 19:48 22 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-экскурсии на пяти предприятиях проведут для студентов в Тюменской области. В ходе визитов они смогут узнать о предпринимательстве и подводных камнях в разных сферах бизнеса. Студенты познакомятся с деятельностью и устройством предприятий по направлениям: педагогика, искусство, продажа тактической продукции.

"В исследовании студенческой среды Тюменской области отмечается большой интерес к теме молодежного предпринимательства. На встрече с новым созывом Студсовета в январе 2023 года, губернатор Александр Викторович Моор также обратил внимание на это направление. Поэтому мы решили, что события, связанные с открытием бизнеса, развитием бизнес-стартапов будут актуальны", — рассказала редакции Moi-portal.ru заместитель председателя Студсовета, руководитель проекта Дания Степанова.

10 октября прошла первая такая экскурсия: 12 студентов посетили частный детский сад "Лукошко". Молодые люди узнали, как создать успешное образовательное учреждение с фокусом на развитие.

Отметим, что проект "Школа студенческого предпринимательства. ИССТО" реализуется совместно с центром "Мой бизнес" Тюменской области. 29 октября студенты посетят гончарную мастерскую.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# предприятия , студенты , экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 22.10.2023В Тюменской области для студентов проведут бизнес-экскурсии на пяти предприятиях
18:47 22.10.2023Объем оптовой торговли в Тюменской области превысил 754,6 млрд рублей в 2023 году
14:48 22.10.2023В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой выше 100 тысяч рублей
13:47 22.10.2023В Уватском районе построили 6,7 тысяч квадратов жилья в 2023 году