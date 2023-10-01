В Тюменской области для студентов проведут бизнес-экскурсии на пяти предприятиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-экскурсии на пяти предприятиях проведут для студентов в Тюменской области. В ходе визитов они смогут узнать о предпринимательстве и подводных камнях в разных сферах бизнеса. Студенты познакомятся с деятельностью и устройством предприятий по направлениям: педагогика, искусство, продажа тактической продукции.

"В исследовании студенческой среды Тюменской области отмечается большой интерес к теме молодежного предпринимательства. На встрече с новым созывом Студсовета в январе 2023 года, губернатор Александр Викторович Моор также обратил внимание на это направление. Поэтому мы решили, что события, связанные с открытием бизнеса, развитием бизнес-стартапов будут актуальны", — рассказала редакции Moi-portal.ru заместитель председателя Студсовета, руководитель проекта Дания Степанова.

10 октября прошла первая такая экскурсия: 12 студентов посетили частный детский сад "Лукошко". Молодые люди узнали, как создать успешное образовательное учреждение с фокусом на развитие.

Отметим, что проект "Школа студенческого предпринимательства. ИССТО" реализуется совместно с центром "Мой бизнес" Тюменской области. 29 октября студенты посетят гончарную мастерскую.