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Водитель микроавтобуса Ford Transit скончался на трассе под Тюменью

Происшествия, 10:24 23 октября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Микроавтобус Ford Transit съехал в кювет на 12-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский вечером 22 октября. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, скончался 63-летний водитель автомобиля.

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, точная причина смерти водителя станет известна позже. Обстоятельства случившегося выясняются, известно, что автомобилист проживал в Тюмени.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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