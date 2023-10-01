Водитель микроавтобуса Ford Transit скончался на трассе под Тюменью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Микроавтобус Ford Transit съехал в кювет на 12-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский вечером 22 октября. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, скончался 63-летний водитель автомобиля.

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, точная причина смерти водителя станет известна позже. Обстоятельства случившегося выясняются, известно, что автомобилист проживал в Тюмени.