Водитель микроавтобуса Ford Transit скончался на трассе под Тюменью
Происшествия, 10:24 23 октября 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Микроавтобус Ford Transit съехал в кювет на 12-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский вечером 22 октября. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, скончался 63-летний водитель автомобиля.
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, точная причина смерти водителя станет известна позже. Обстоятельства случившегося выясняются, известно, что автомобилист проживал в Тюмени.